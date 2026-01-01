Kylian Mbappé : Rupture confirmée à l’étranger !

Pierrick Levallet

Doublure de Kylian Mbappé au Real Madrid, Endrick a vécu une première partie de saison compliquée. Prêté à l’OL cet hiver, l’international auriverde a perdu sa place chez les Merengue. Ses blessures n’ont rien arrangé à sa situation et ont au contraire confirmé la rupture avec Xabi Alonso au sein de la Casa Blanca.

La première partie de saison n’a pas été radieuse pour Endrick au Real Madrid. Recruté en qualité de doublure de Kylian Mbappé et de pari sur l’avenir, l’international auriverde n’a eu droit qu’à un maigre temps de jeu. Le Brésilien n’a disputé que 99 minutes au total toutes compétitions confondues. Mécontent de sa situation, l’attaquant de 19 ans a alors été prêté à l’OL.

Les blessures ont dégradé la relation entre Endrick et Xabi Alonso Comme le rapporte SPORT, Endrick n’entrait pas dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid. Et ses blessures aux ischio-jambiers n’ont pas arrangé la situation. L’ancien de Palmeiras a fini par être écarté des idées du coach espagnol, qui ne comptait pas sur lui pour suppléer Kylian Mbappé. La rupture s’est ainsi confirmée, jusqu’au départ d’Endrick à l’OL.