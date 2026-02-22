«Ce que j’ai à avouer…» : Le moment «irrationnel» qui a tout changé pour Zidane ! 

Alexis Brunet

Pendant de nombreuses années, Zinédine Zidane a marqué l’histoire de l’équipe de France. On pense notamment au titre de champion du monde avec les deux buts en finale contre le Brésil, mais pas seulement. Il y a eu un autre moment très important dans la carrière de l’ancien Madrilène et cela a possiblement changé beaucoup de choses.

Malgré sa retraite en 2006, Zinédine Zidane reste aujourd’hui l’une des plus grandes légendes de l’équipe de France. Il faut dire que l’ancien milieu de terrain offensif a remporté des titres très importants avec les Bleus, dont la Coupe du monde en 1998 et l’Euro en 2000. L’ex-Madrilène est également passé tout proche d’un nouveau titre mondial en 2006 contre l’Italie.

« Ce qui m’arrive, en réalité, est assez mystique » Très influent en 2006, Zinédine Zidane aurait pu ne jamais disputer la Coupe du monde. En effet, l’ancien joueur de la Juventus de Turin avait annoncé un peu avant la compétition sa retraite. Il était finalement revenu sur ce choix et il avait expliqué à France Football en 2005 ce qui l’avait convaincu. « Je ne voudrais pas qu’on en fasse des tonnes là-dessus, ni qu’on interprète mal ce que j’ai à avouer, mais ce qui m’arrive, en réalité, est assez mystique et m’échappe un peu. C’est même irrationnel ! Une nuit, à trois heures du matin, je me suis soudain réveillé et, là, j’ai parlé avec quelqu’un… Mais ça, personne ne le sait. Ni ma femme, ni personne. Jusqu’à mon dernier souffle, je ne dirai pas de qui il s’agit. C’est trop fort ! C’est une énigme, oui, mais ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. C’est quelqu’un que vous ne rencontrerez probablement jamais… »