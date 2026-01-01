Désiré Doué avec une star américaine : La relation surprise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

MVP de la finale de Ligue des champions grâce à son doublé et sa passe décisive, international français avant son 20ème anniversaire et titulaire dans le PSG de Luis Enrique élue meilleure équipe de l'année aux cérémonies du Ballon d'or et aux Globe Soccer Awards, Désiré Doué a acquis une notoriété importante. Au point de flatter le rappeur Booba lorsqu'il dévoilait écouter son titre en collaboration avec SDM : Dolce Camara avant les matchs. A l'OM, l'international américain Timothy Weah fait pareil.

Il y a quelques mois, avant la finale de la Ligue des champions et les célébrations du 1er juin au Parc des princes avec son entrée sur le son en question, Désiré Doué se confiait à Baloo. L'animateur passé par la radio Générations et créateur du podcast CKO lui demandait de citer un titre qu'il écoute avant d'entrer sur la pelouse avec le PSG ou bien l'équipe de France.

«J’ai un son, quand je dois partir à la guerre. J’écoute Dolce Camara» La réponse de Désiré Doué fut instinctive. Pour se mettre dans le bon état d'esprit d'un conquérant, l'international français de 20 ans, MVP de la finale de la Ligue des champions ne dissimulait pas son affection pour un son en particulier. « Moi, j’ai un son, quand je dois partir à la guerre. J’écoute Dolce Camara ».