L’OM prêt à boucler un transfert record : La folie annoncée à l’étranger !

Axel Cornic

A la recherche de renforts, l’Olympique de Marseille aurait trouvé son bonheur en Jupiler Pro League. Après Arthur Vermeeren, le club phocéen aurait l’intention de miser sur un autre grand talent du football belge avec Nathan De Cat, milieu de terrain de seulement 17 ans qui est l’une des grandes révélations de cette première partie de saison.

Cet hiver, l’OM pourrait frapper un très gros coup en s’attachant les services de l’un des 60 jeunes talents les plus forts de la planète. Il s’agit de Nathan De Cat, dont tout le monde parle en Belgique. A seulement 17 ans il est devenu un titulaire indiscutable à Anderlecht et fait déjà saliver les plus grands clubs d’Europe.

Nathan De Cat a tapé dans l’œil de l’OM Car si l’OM rêve vraisemblablement de s’attacher ses services, la concurrence s’annonce féroce. Il Corriere dello Sport assure que le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ainsi que le Bayer Leverkusen auraient déjà commencé à bouger leurs pions. Mais ce n’est rien à ce qui pourrait se passer en Premier League, où le milieu de terrain aurait une très grosse cote.