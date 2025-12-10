Séparation de Zidane : Le coup de pression de sa femme Véronique !

Amadou Diawara

Le 28 mai 2024, Zinedine Zidane (53 ans) a fêté ses 30 ans de mariage avec Véronique. Interrogé sur sa relation avec le Ballon d'Or 98, cette dernière a fait clairement savoir qu'elle aurait mis un terme à leur relation s'il avait pris la grosse tête à cause de sa notoriété.

L'année 1994 a été particulièrement marquante pour Zinedine Zidane. En effet, le Ballon d'Or 98 a obtenu sa première sélection en équipe de France le 17 aout. Et près de trois mois plus tôt (le 28 mai), Zinedine Zidane s'est marié avec Véronique.

Véronique Zidane aurait quitté Zinedine si... Dans la biographie sur Zinedine Zidane, écrite par Frédéric Germel et publiée en 2019, Véronique Zidane s'est livrée sur leur relation. Et la femme de 55 ans a confié qu'elle aurait demandé le divorce il y a bien longtemps si son époux avait pris la grosse tête.