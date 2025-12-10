Zidane a choisi son nouveau club, la grosse surprise !

En attendant de faire son retour sur un banc, très certainement sur celui de l’équipe de France, Zinedine Zidane a décidé d’entrer à l’actionnariat d’un club évoluant en National 3. Par amitié pour Franck Riboud, ancien patron de Danone, le technicien français a accepté de devenir un des actionnaires de l’Union Foot de Touraine.
Comme il l’avait déjà fait à Évian-Thonon-Gaillard, pensionnaire de Ligue 1 entre 2011 et 2015, Zinedine Zidane a répondu à l’appel de Franck Riboud. D’après les informations de L'Équipe, le très probable futur sélectionneur de l’équipe de France est entré à l’actionnariat de l’Union Foot de Touraine.
Zidane nouvel actionnaire de l’Union Foot de Touraine
Pensionnaire de National 3, ce club est né de l’alliance entre le Football Club de l’Ouest Tourangeau et les clubs de Tours et Joué-lès-Tours après leur liquidation. Présidé par Basile Riboud, fils de l’ancien patron de Danone, plusieurs amis de ce dernier ont accepté d’investir 10 000€ pour contribuer au développement du club, parmi lesquels on retrouve notamment Zinedine Zidane.
Objectif accéder au monde professionnel
Olivier Pickeu, manager général de l’Union Foot de Touraine, Sébastien Bazin, président-directeur général du groupe hôtelier Accor, Christophe Chenut, ancien président de Reims et ex-directeur général de L'Équipe, et Frédéric Giscard d’Estaing, petit-fils de l’ancien Président de la République, ont, comme Zinedine Zidane, accepté de participer à cette aventure. Le but étant d’attirer d’autres partenaires afin d’aider le club à grandir et accéder au niveau professionnel.