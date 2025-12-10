Zidane a choisi son nouveau club, la grosse surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En attendant de faire son retour sur un banc, très certainement sur celui de l’équipe de France, Zinedine Zidane a décidé d’entrer à l’actionnariat d’un club évoluant en National 3. Par amitié pour Franck Riboud, ancien patron de Danone, le technicien français a accepté de devenir un des actionnaires de l’Union Foot de Touraine.

Comme il l’avait déjà fait à Évian-Thonon-Gaillard, pensionnaire de Ligue 1 entre 2011 et 2015, Zinedine Zidane a répondu à l’appel de Franck Riboud. D’après les informations de L'Équipe, le très probable futur sélectionneur de l’équipe de France est entré à l’actionnariat de l’Union Foot de Touraine.

Zidane nouvel actionnaire de l’Union Foot de Touraine Pensionnaire de National 3, ce club est né de l’alliance entre le Football Club de l’Ouest Tourangeau et les clubs de Tours et Joué-lès-Tours après leur liquidation. Présidé par Basile Riboud, fils de l’ancien patron de Danone, plusieurs amis de ce dernier ont accepté d’investir 10 000€ pour contribuer au développement du club, parmi lesquels on retrouve notamment Zinedine Zidane.