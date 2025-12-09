Didier Deschamps accepte la séparation !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le Bayern, Dayot Upamecano changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alerté par la situation de l'international français, le PSG serait en embuscade pour boucler son transfert. Interrogé sur l'avenir de Dayot Upamecano, Didier Deschamps - le sélectionneur des Bleus - a pris position.

Après cinq saisons de bons et loyaux services au Bayern, Dayot Upamecano pourrait faire ses valises cet été. En fin de contrat le 30 juin 2026, le défenseur central de 27 ans partira librement et gratuitement s'il ne rempile pas. Conscient de la situation, le PSG verrait d'un bon œil l'idée de recruter Dayot Upamecano pour 0€.

«Ce sera sa décision» Lors d'un entretien accordé à Sky Sport Allemagne, Didier Deschamps a lâché toutes ses vérités sur l'avenir de Dayot Upamecano. « Je sais que son contrat arrive à échéance. Ce sera sa décision, mais, bien sûr, il fait partie des meilleurs défenseurs du monde », a confié le sélectionneur de l'équipe de France, avant de poursuivre.