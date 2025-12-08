Nouvelle relation officielle : La grande annonce de Daniel Riolo !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Daniel Riolo s'est exprimé dimanche soir dans l'After Foot, sur RMC Sport, au sujet de Paris FC qui réserve un mercato hivernal très animé. Marco Neppe a été officiellement nommé en tant que nouveau directeur sportif en septembre dernier, et Riolo annonce que cette nouvelle collaboration va amener beaucoup de mouvements en janvier au sein du promu.

« Trois ou quatre joueurs » au PFC cet hiver « Le PFC ? Ils attendent janvier avec impatience car le nouveau directeur sportif est très attendu et va fournir au moins trois ou quatre joueurs », annonce Riolo sur le mercato hivernal mouvementé qui attend le Paris FC.