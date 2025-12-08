Nouvelle relation officielle : La grande annonce de Daniel Riolo !

Daniel Riolo s'est exprimé dimanche soir dans l'After Foot, sur RMC Sport, au sujet de Paris FC qui réserve un mercato hivernal très animé. Marco Neppe a été officiellement nommé en tant que nouveau directeur sportif en septembre dernier, et Riolo annonce que cette nouvelle collaboration va amener beaucoup de mouvements en janvier au sein du promu.
Actuel 14e de Ligue 1, le Paris FC devait se montrer particulièrement actif lors du prochain mercato hivernal. Daniel Riolo a évoqué le sujet dimanche soir en direct dans l'After Foot, sur RMC Sport, et fait notamment le point sur la nouvelle relation établie avec le directeur sportif du club francilien, Marco Neppe. Officiellement nommé en septembre dernier, ce dernier sera attendu au tournant durant le mercato.
« Trois ou quatre joueurs » au PFC cet hiver
« Le PFC ? Ils attendent janvier avec impatience car le nouveau directeur sportif est très attendu et va fournir au moins trois ou quatre joueurs », annonce Riolo sur le mercato hivernal mouvementé qui attend le Paris FC.
« Nous allons nous renforcer »
Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE, Antoine Arnault confirme d'ailleurs du mouvement au Paris FC et évoque lui aussi les attentes autour de son directeur sportif : « Nous allons nous renforcer, oui. Nous réfléchissons avec Marco Neppe (le directeur sportif), le coach et le staff à différentes pistes. Vous pouvez imaginer les postes où nous avons des besoins (attaquant de pointe et milieu). À partir de là, nous aurons une équipe mieux équilibrée qui performera et qui nous permettra de regarder devant au classement », a-t-il confié.