Daniel Riolo : Il confirme sa rupture !

Présent quasiment tous les soirs sur le plateau de l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo est réputé pour être un supporter du PSG. Cependant, le journaliste confirme qu’il s’est clairement détaché de son statut de supporter. Une rupture sur laquelle il en dit en plus.
Présenté comme supporter du PSG, Daniel Riolo est toutefois régulièrement pointé du doigt pour la façon dont il critique le club parisien, ou à l'inverse, encense l'OM. Et pour cause, le journaliste de RMC révèle être en totalement rupture avec son passé de fan du PSG.
Riolo rompt avec son passé de supporter du PSG
« Je suis beaucoup moins supporter du PSG qu’avant. Par rapport à certaines choses qui se sont passées récemment… En fait, je me suis détaché il y a quand même une dizaine d’années de cette rivalité. Je suis quand même vieux, maintenant. Je trouve ridicule que le type, passé 50 ans, et parce qu’il est supporter du PSG, souhaite que l’OM perde ou inversement. Allez, ça va, les gars ! Mais bon, c’est peut-être un truc de vieux », confie-t-il dans une interview accordée à So Foot avant de poursuivre.
«Je me suis détaché il y a quand même une dizaine d’années»
« Même mon fils, il s’en fout de l’OM. Alors que moi, j’ai grandi avec ça, j’étais à bloc là-dessus, j’étais dans le clubisme à 1000 %. Lui, comme la nouvelle génération, l’OM, il s’en fout. "Nous aussi, on a une Ligue des champions maintenant"… Non, non, je ne surjoue pas du tout pour l’OM. Les supporters de Marseille, quand je tape sur leur club, ils m’en veulent. Quand c’est bien, je le dis. J’essaie de rester le plus naturel et le plus objectif possible. Je pense que je ne surjoue jamais », ajoute Daniel Riolo.