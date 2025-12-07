Daniel Riolo : Il confirme sa rupture !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent quasiment tous les soirs sur le plateau de l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo est réputé pour être un supporter du PSG. Cependant, le journaliste confirme qu’il s’est clairement détaché de son statut de supporter. Une rupture sur laquelle il en dit en plus.

Présenté comme supporter du PSG, Daniel Riolo est toutefois régulièrement pointé du doigt pour la façon dont il critique le club parisien, ou à l'inverse, encense l'OM. Et pour cause, le journaliste de RMC révèle être en totalement rupture avec son passé de fan du PSG.

Riolo rompt avec son passé de supporter du PSG « Je suis beaucoup moins supporter du PSG qu’avant. Par rapport à certaines choses qui se sont passées récemment… En fait, je me suis détaché il y a quand même une dizaine d’années de cette rivalité. Je suis quand même vieux, maintenant. Je trouve ridicule que le type, passé 50 ans, et parce qu’il est supporter du PSG, souhaite que l’OM perde ou inversement. Allez, ça va, les gars ! Mais bon, c’est peut-être un truc de vieux », confie-t-il dans une interview accordée à So Foot avant de poursuivre.