PSG - Vitinha au Real Madrid : C'est déjà validé !

C'est la rumeur qui a mis le feu au mercato ces dernières heures en Espagne. Selon La Cadena SER, le Real Madrid serait prêt à vendre Vinicius Junior pour financer le transfert de Vitinha. Et bien que cela semble être une opération compliquée, les supporters madrilènes quant à eux valident déjà ce projet.

Samedi, la presse espagnole a lâché une petite bombe en révélant que le Real Madrid était prêt à lâcher Vinicius Junior afin de recruter Vitinha. Une opération qui s'annonce évidemment complexe puisqu'il paraît inenvisageable que le PSG lâche l'international portugais. Mais selon le journaliste espagnol Julio Pulido, les Madrilènes ont déjà validé ce projet.

Vitinha, les Madrilènes en rêvent déjà « Quant au départ de Vinicius et à l'arrivée de Vitinha, je signerais pour cela, je ne sais pas si 100% des supporters du Real Madrid le feraient, mais un pourcentage très élevé. Si vous demandez aux supporters du Real Madrid s'ils souhaiteraient le départ du Brésilien pour qu'un joueur comme Vitinha arrive, je vous répondrais qu'un pourcentage important signerait pour cela », confie-t-il au micro d'El Larguero sur La Cadena SER avant de se réjouir que le Real Madrid cherche enfin à recruter un joueur avec ce profil.