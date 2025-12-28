Viré par le PSG, il se fait chambrer sur les réseaux sociaux !

Seulement quelques semaines après avoir soulevé la Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, qui a préféré miser sur Lucas Chevalier. Et après la Serie A ainsi que la Ligue 1, l’international italien a connu un nouveau championnat avec la Premier League, en signant à Manchester City.
Alors qu’il semblait enfin faire l’unanimité, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG. Une décision qui a énormément fait parler et a finalement poussé l’international italien à se trouver un nouveau club, en rejoignant Pep Guardiola à Manchester City.
Le coup de foudre entre Haaland et Donnarumma
Les choses semblent se passer très bien pour lui de l’autre côté de la Manche, où il a d’ailleurs trouvé un véritable ami en la personne d’Erling Haaland. « On était en contact même quand on jouait l'un contre l'autre » a récemment expliqué Donnarumma. « Je sais qu'il a tout fait pour que je vienne ici et c'est vraiment un ami. Jouer avec lui est beaucoup plus facile ».
« Maintenant tu peux à nouveaux manger, DonnaKebabRumma »
Les deux vivent une véritable bromance et cela se voit sur les réseaux sociaux, avec Haaland qui ne manque pas une occasion pour chambrer son coéquipier. Dans un post sur Instagram ou Gianluigi Donnarumma se montre en plein contrôle de poids à Manchester City, l’attaquant lui a en effet lancé : « Maintenant tu peux à nouveaux manger, DonnaKebabRumma ».