Viré par le PSG, il se fait chambrer sur les réseaux sociaux !

Axel Cornic

Seulement quelques semaines après avoir soulevé la Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, qui a préféré miser sur Lucas Chevalier. Et après la Serie A ainsi que la Ligue 1, l’international italien a connu un nouveau championnat avec la Premier League, en signant à Manchester City.

Alors qu’il semblait enfin faire l’unanimité, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG. Une décision qui a énormément fait parler et a finalement poussé l’international italien à se trouver un nouveau club, en rejoignant Pep Guardiola à Manchester City.

Le coup de foudre entre Haaland et Donnarumma Les choses semblent se passer très bien pour lui de l’autre côté de la Manche, où il a d’ailleurs trouvé un véritable ami en la personne d’Erling Haaland. « On était en contact même quand on jouait l'un contre l'autre » a récemment expliqué Donnarumma. « Je sais qu'il a tout fait pour que je vienne ici et c'est vraiment un ami. Jouer avec lui est beaucoup plus facile ».