Zinedine Zidane à Barcelone, le projet légendaire !

Après avoir joué au FC Barcelone, Johan Cruyff en a été l’entraîneur quelques années plus tard. Nommé sur le banc blaugrana en 1988, le Néerlandais finit par être viré en mai 1996. Pourtant, le technicien barcelonais avait de grands projets pour le Barça. C’est ainsi que Cruyff rêvait notamment de recruter un certain Zinedine Zidane.

En 1996, Zinedine Zidane passe une étape importante dans sa carrière de joueur. En effet, à cette époque, le Français quittait alors le championnat de France et les Girondins de Bordeaux pour s’engager avec la Juventus. Direction donc l’Italie pour Zizou qui aurait pu s’envoler pour une autre destination. Du côté du FC Barcelone, Johan Cruyff avait visiblement un grand projet en tête impliquant Zidane.

« C'étaient les trois recrues clés » Si Zinedine Zidane a pu rejoindre la Juventus, c’est parce que Johan Cruyff s’est fait virer du FC Barcelone en 1996. De quoi donc mettre fin à son projet. Pour Sport, Joan Patsy, qui était proche du Néerlandais, raconte : « À cette époque, il se concentrait vraiment sur trois joueurs, qui formaient l'ossature de l'équipe de France : Blanc, Zidane et Djorkaeff. Pour lui, c'étaient les trois recrues clés ».