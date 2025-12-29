L’OM a bouclé son transfert, un joueur de «haut niveau» est annoncé à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Titulaire ce dimanche lors du match de nul de Bologne lors de la réception de Sassuolo (1-1), Jonathan Rowe a été encensé par son entraîneur, Vincenzo Italiano, après la rencontre. Le technicien italien estime que l’ailier âgé de 22 ans, arrivé l’été dernier en provenance de l’OM, va monter en puissance montrera « vraiment de quoi il est capable ».

S’il n’a pas beaucoup eu l’occasion de se montrer depuis son transfert en provenance de l’OM, Jonathan Rowe peut compter sur la confiance de son entraîneur. Ce dimanche, l’ailier âgé de 22 ans était titulaire lors du match nul de Bologne face à Sassuolo (1-1) et Vincenzo Italiano a aimé ce qu’il a vu de sa part.

« Je suis convaincu qu'il a encore beaucoup à montrer » « Au moment où il était en forme et commençait à prendre son envol, il s'est blessé contre Naples. Nous avons malheureusement dû le laisser au repos pendant quatre semaines, ce qui a un peu ralenti les choses, mais il a des qualités, en un contre un, il a du punch. Je suis convaincu qu'il a encore beaucoup à montrer. Il est aussi capable de marquer des buts, car il a une bonne frappe de loin et sait être décisif » a déclaré l’entraîneur de Bologne au micro de Sky Sport.