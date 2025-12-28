Le PSG boucle son transfert : Un joueur de l’OM va le remplacer ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti du PSG à l’été 2022 pour s’engager en faveur de Galatasaray, Mauro Icardi arrive au terme de son contrat, qui prend fin en juin 2026. Si une prolongation est toujours possible, le club turc a commencé à explorer des pistes dans l’optique de remplacer l’attaquant âgé de 32 ans et l’une d’elles mènerait à un joueur de l’OM : Amine Gouiri.

En attendant son retour sur les terrains, qui devrait intervenir au cours du mois de janvier, Amine Gouiri aurait un prétendant sur le marché des transferts. L’attaquant âgé de 25 ans, arrivé en janvier 2025 à l’OM, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2029, serait dans le viseur de Galatasaray.

Gouiri pour remplacer Icardi à Galatasaray ? En effet, d’après les informations de Fanatik, le club turc serait sur la piste de l’international algérien (19 sélections, 6 buts), alors que la situation de Mauro Icardi est pour le moment floue. Recruté à l’été 2022 en provenance du PSG, l’attaquant de 32 ans est entré dans la dernière année de son contrat et n’a pas encore prolongé.