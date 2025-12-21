Viré par l’OM, il balance sur De Zerbi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à l'OM jusqu'à l'été dernier, Jonathan Rowe a quitté la cité phocéenne à la suite de l'altercation avec Adrien Rabiot. L'attaquant anglais a rejoint Bologne où il espère briller sous les ordres de l'entraîneur Vincenzo Italiano. Il a d'ailleurs été interrogé sur les similarités entre son nouvel entraîneur et Roberto De Zerbi.

Depuis son arrivée à l'OM, Roberto De Zerbi a fait quasiment l'unanimité auprès de son vestiaire. L'entraîneur italien est très passionné et très dévoué et Jonathan Rowe en gardera un grand souvenir même s'il n'était pas souvent privilégié. En tout cas, l'Anglais a l'air sous le charme de son nouvel entraîneur à Bologne.

Jonathan Rowe se lâche sur Roberto De Zerbi Placé sur le marché des transferts à la suite de son altercation avec Adrien Rabiot au tout début de la saison, Jonathan Rowe a quitté l'OM dans la précipitation. Mais il semble apprécier sa nouvelle aventure à Bologne. « Italiano est un entraîneur exigeant, attentif et passionné, toujours en quête de victoire, et c'est génial, c'est stimulant. Des différences entre lui et De Zerbi ? Ils sont très similaires, mais je dois faire attention à ce que je dis… Ils ont des qualités différentes. Italiano est beaucoup plus direct, axé sur l'objectif et la tactique, tandis que De Zerbi privilégie la formulation. Italiano essaie de tirer le meilleur de nous » explique l'attaquant anglais pour La Gazzetta dello Sport.