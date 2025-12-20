De Zerbi - OM : L’annonce choc de son pote !

Axel Cornic

Jeune entraineur, Roberto De Zerbi est une sorte d’exception dans le football italien, où l’on privilégie beaucoup les techniciens à vocation défensive. Et pour certains de ses coéquipiers il n’aurait même pas du devenir coach, après la fin de sa carrière de joueur en 2013.

Après avoir connu une longue période d’incertitude, l’OM semble avoir choisi la stabilité avec Roberto De Zerbi. Arrivé en 2024, l’Italien semble être au centre du projet mené par Medhi Benatia et Pablo Longoria et si son contrat se termine en juin 2027, on le voit déjà s’inscrire dans la durée à Marseille.

« Il est capable de tout plaquer et de partir si les choses tournaient mal » Pour certains de ses proches, il n’aurait toutefois jamais dû devenir entraineur ! « Si je m’attendais à ce qu’il devienne coach ? Franchement, non. C'était difficile à concevoir pour ceux qui connaissaient Roberto comme joueur : un personnage fantasque, créatif, presque anarchique, capable de tout plaquer et de partir si les choses tournaient mal » a expliqué Maurizio Domizzi, qui a connu De Zerbi au Napoli.