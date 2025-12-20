OM : Le plan séduction est en marche, c'est la fin avec De Zerbi ?

Roberto De Zerbi va-t-il témoigner d'une séparation avec Jeffrey de Lange ? Le gardien néerlandais de 27 ans occupe le vestiaire de l'OM depuis l'été 2024, mais est cantonné à un rôle de remplaçant de Geronimo Rulli. Son profil plairait à bien des clubs qui se seraient même manifestés avec une offre. Le principal intéressé fait perpétuer le feuilleton.
Le 29 juin 2024, Roberto De Zerbi signait un contrat de trois ans avec l'OM pour s'occuper de l'équipe première du club marseillais. Dès lors, le tandem Medhi Benatia (alors conseiller sportif devenu depuis directeur du football) - Pablo Longoria, qui n'est autre que le président, lui offrait douze recrues dans l'optique de lancer son projet de jeu.
«Ce que tu dis aujourd’hui peut changer demain»
Parmi elles, deux gardiens de but en les personnes de Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. Le portier néerlandais débarquait des Go Ahead Eagles, pensionnaire d'Eredivisie. Doublure de Rulli, De Lange a fait forte impression lors de ses dernières titularisations dans les buts de l'OM. Et pas seulement chez les supporters marseillais. D'autres clubs lui feraient les yeux doux. « Tu as reçu des offres récemment. Peux-tu confirmer que tu restes à Marseille ? Dans la vie, on ne sait jamais. Bien sûr, je veux rester parce que je suis heureux ici, mais on ne peut rien promettre dans le football. Ce que tu dis aujourd’hui peut changer demain ».
«Je n’ai aucune envie de partir, mais il faut rester lucide : tout peut arriver»
Lors de son passage en conférence de presse, rapporté par Le Phocéen, Jeffrey de Lange a confié être pleinement engagé à l'OM, mais qu'une rupture est si vite arrivée dans le football... « Je suis très bien à l’OM et je n’ai aucune envie de partir, mais il faut rester lucide : tout peut arriver ». Reste à savoir si la collaboration avec Roberto De Zerbi se poursuivra à l'Olympique de Marseille.