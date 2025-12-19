Greenwood : Son remplaçant à l'OM est là !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, Mason Greenwood est clairement le meilleur joueur de l'OM Décisif à de nombreuses reprises, l'Anglais n'a toutefois que très peu l'occasion de souffler. En effet, Roberto De Zerbi n'a pas vraiment de solutions pour remplacer Greenwood. Alors qu'il est question de recruter une doublure en janvier, le remplaçant de l'Anglais pourrait déjà être à l'OM.

Ce dimanche, en Coupe de France, l'OM se déplace sur la pelouse de Bourg-Péronnas. Un match qui pourrait notamment marquer le grand retour d'Hamed Junior Traoré avec le club phocéen. Blessé, l'Ivoirien n'a plus joué avec Marseille depuis le 31 août dernier. L'heure du retour aurait sonné pour Traoré, au même titre que Facundo Medina, comme l'a annoncé Roberto De Zerbi.

« On peut faire respirer Paixao et Greenwood » Et voilà qu'avec Hamed Junior Traoré, Roberto De Zerbi pourrait enfin avoir là la solution pour remplacer Mason Greenwood. En effet, face aux journalistes, l'entraîneur de l'OM a expliqué : « Traoré peut jouer en 10. On peut faire respirer Paixao et Greenwood. Quand Traoré se sent bien, il peut faire des différences ».