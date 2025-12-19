Greenwood : Le plan parfait pour claquer la porte de l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an et demi après son arrivée en provenance de Manchester United, Mason Greenwood commencerait à penser à un départ de l’OM. L’ailier âgé de 24 ans aurait l’ambition de rejoindre un grand club européen et, en ce sens, son entourage aurait mis en place une stratégie de communication visant à laver sa réputation.

Si un départ cet hiver semble très peu probable, verra-t-on Mason Greenwood effectuer une troisième saison à l’OM ? Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United, l’Anglais serait dans le viseur de plusieurs clubs, notamment le FC Barcelone, et commencerait à avoir des envies d’ailleurs.

Une stratégie de communication pour redorer l’image de Greenwood ? En effet, d’après les informations de TEAMtalk, Mason Greenwood aurait demandé à ses représentants de commencer à lui préparer un transfert vers un grand club européen. Dans cette optique, une stratégie de communication aurait été mise en place par son entourage afin d’essayer de redorer l’image du joueur de l’OM, accusé de violence conjugale par sa compagne en 2022, avant que les charges ne soient finalement abandonnées.