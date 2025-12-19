Greenwood : Le plan parfait pour claquer la porte de l'OM !

Un an et demi après son arrivée en provenance de Manchester United, Mason Greenwood commencerait à penser à un départ de l’OM. L’ailier âgé de 24 ans aurait l’ambition de rejoindre un grand club européen et, en ce sens, son entourage aurait mis en place une stratégie de communication visant à laver sa réputation.
Si un départ cet hiver semble très peu probable, verra-t-on Mason Greenwood effectuer une troisième saison à l’OM ? Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United, l’Anglais serait dans le viseur de plusieurs clubs, notamment le FC Barcelone, et commencerait à avoir des envies d’ailleurs.
Une stratégie de communication pour redorer l’image de Greenwood ?
En effet, d’après les informations de TEAMtalk, Mason Greenwood aurait demandé à ses représentants de commencer à lui préparer un transfert vers un grand club européen. Dans cette optique, une stratégie de communication aurait été mise en place par son entourage afin d’essayer de redorer l’image du joueur de l’OM, accusé de violence conjugale par sa compagne en 2022, avant que les charges ne soient finalement abandonnées.
« L'OM a 60% des droits économiques du joueur »
Certains journalistes influants auraient été sollcités afin de diffuser des récits positifs à propos de Mason Greenwood, que ce soit en ce qui concerne son niveau de jeu ou son comportement à l’entraînement. Un dossier dans lequel l’OM pourrait avoir 65% des droits économiques du joueur à la fin de la saison. « Sur la situation contractuelle, l'OM a 60% des droits économiques du joueur, 100% des droits sportifs avec une possibilité en, cas de qualification en Ligue des champions, d'augmenter de 5% pour arriver à 65% », a indiqué Pablo Longoria jeudi en conférence de presse.