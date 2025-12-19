Le PSG vire un top joueur : C’est la stupéfaction dans le vestiaire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré son rôle majeur dans le sacre du PSG en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a été prié de se trouver un nouveau club. Alors que l’Italien a pris la direction de Manchester City, le vestiaire de Luis Enrique n’a pas forcément compris la position du club de la capitale.

Acteur majeur du sacre européen du PSG la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat. Dans les ultimes instants du mercato estival, le portier italien a donc pris la direction de Manchester City, alors que Lucas Chevalier avait déjà posé ses valises dans la capitale quelques jours auparavant.

Le vestiaire du PSG n’a pas compris le départ de Donnarumma Cette décision a logiquement fait parler dans le vestiaire, pas vraiment en phase avec la direction du PSG. Comme le rappelle L’Équipe dans ses colonnes du jour, les joueurs de Luis Enrique n’ont pas forcément compris le départ de Gianluigi Donnarumma, très apprécié. Une incompréhension qui n’a rien avoir avec le choix de son remplaçant, à savoir Lucas Chevalier.