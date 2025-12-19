Départ du PSG : C'est confirmé pour un joueur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato hivernal approche, cela fait maintenant quelques semaines que le cas de Lucas Beraldo fait l'objet de certaines rumeurs. N'étant pas l'un des premiers choix de Luis Enrique, le Brésilien doit faire avec un maigre temps de jeu au PSG. De quoi l'inciter à aller voir ailleurs en janvier ? Cela serait en tout cas bel et bien la volonté du défenseur central.

Partira ? Ne partira pas ? Lucas Beraldo est aujourd'hui un joueur du PSG, mais à l'occasion du mercato hivernal, un départ pourrait intervenir. Il avait été expliqué que le Brésilien voulait s'en aller afin d'avoir plus de temps de jeu. Des rumeurs auxquelles Beraldo avait toutefois répondu : « J’ai vu circuler certaines fausses informations disant que je voudrais quitter le PSG. Je suis très heureux au PSG, jouer et défendre ce club et sans aucun doute un rêve devenu réalité ».

Beraldo prêt à partir ? Mais voilà que Lucas Beraldo ne dirait pas forcément la vérité concernant ses intentions au PSG. En effet, ce vendredi, L'Equipe en a remis une couche à propos de l'avenir du Brésilien. Selon le quotidien sportif, Beraldo aurait bel et bien exprimé ses envies d'ailleurs afin de jouer plus, lui qui est apparu à 9 reprises cette saison.