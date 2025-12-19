L’OM prêt à tout pour cet entraîneur : La déclaration d’amour en public !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, c'est pour la vie... à l'OM ! Le président du club marseillais a reçu plusieurs journalistes au centre Robert Louis-Dreyfus ce jeudi dans l'optique de mener à bien la traditionnelle conférence de presse de mi-saison. Le sujet De Zerbi est arrivé sur la table, permettant à Longoria de lui adresser une lettre d'amour et d'engagement.

Depuis sa nomination au poste de président de l'OM à la fin du mois de février 2021, Pablo Longoria en a vu défiler plus d'un des entraîneurs sur le banc de touche du club phocéen. De Jorge Sampaoli à Jean-Louis Gasset en passant par Igor Tudor, Marcelino ou encore Gennaro Gattuso, le tandem Longoria - Medhi Benatia (directeur du football de l'Olympique de Marseille) a fait le choix de donner les clés du camion à Roberto De Zerbi.

«J'espère qu'il sera mon entraîneur tout au long de mon passage à l'OM» Le 29 juin 2024, l'officialisation de la signature de Roberto De Zerbi a été effectuée par l'Olympique de Marseille. Le coach italien s'est installé dans la cité phocéenne pour les trois années qui suivaient, soit jusqu'à l'été 2027. Pablo Longoria attend de lui qu'il aille au bout de leur aventure commune à l'OM. « La situation est très claire. On souhaite qu'il continue beaucoup d'années ici à l'OM. J'espère qu'il sera mon entraîneur tout au long de mon passage à l'OM. Quand tu connais la personne, je suis chaque jour un peu plus content de travailler avec lui. Avec ce type de personnes d'un niveau extraordinaire - il est l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe -, je ne crois pas que ce soit le moment de parler de l’avenir en plein cœur des compétitions »