OM : Le coup de pression pour le mercato !

Entre l’OM et le mercato, c’est une véritable histoire d’amour ces derniers temps au vu des nombreux mouvements opérés par la direction du club phocéen pendant ces périodes de tractations. Pour ce qui relève du marché hivernal des transferts, il n’y aura pas d’arrivées à signaler tant qu’une certaine santé financière n’aura pas été recouverte.

Lors du mercato hivernal de 2025, l’OM avait notamment accueilli Amine Gouiri et Ismaël Bennacer lorsque Lilian Brassier et Elye Wahi avaient entre autres plié bagage. Le directeur du football Medhi Benatia pourrait-il à nouveau opérer quelques changements au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi à l’occasion de la nouvelle session de mercato programmée du 1er janvier au 2 février 2026 ?

«Il n'y a aura pas de joueurs à partir du moment où nous ne serons pas retombés sur l’équilibre financier» Le président Pablo Longoria s’est présenté ce jeudi devant les journalistes dans la salle de conférence de presse du centre Robert Louis-Dreyfus dans l’optique de faire passer un message clair en amont de l’ouverture du mercato hivernal : pas de mouvement dans le sens des arrivées tant que la balance des comptes ne se sera pas équilibrée via d’éventuels départs. « Il n'y a aura pas de joueurs à partir du moment où nous ne serons pas retombés sur l’équilibre financier que nous nous sommes fixés en début de saison. On a un effectif complet. Si la situation économique le permet, il y a aura de solutions à envisager ».