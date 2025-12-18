Un joueur de l’OM avec une star : Son entourage balance tout à la presse !

Robinio Vaz est un gamin issu de l’académie de l’OM. L’attaquant sur lequel Roberto De Zerbi s’appuie régulièrement depuis le début de la saison est entré dans une nouvelle dimension sportivement et en dehors des terrains à Marseille. Il entretient entre autres une relation avec Jul.
Le mois d’août 2025 marquait le début de la nouvelle campagne de Ligue 1 pour l’OM, mais pas seulement. Cette nouvelle saison marque également le 4ème exercice de la collaboration entre l’Olympique de Marseille et la marque de Jul : D’Or et de Platine ou D&P. Le rappeur marseillais est un fervent supporter du club phocéen et s’est d’ailleurs déjà produit dans l’antre de l’OM qu’est l’Orange Vélodrome.
Vaz plutôt qu’Aubameyang
Investi dans le club, Jul est très sélectif quant à ses liens sur les réseaux sociaux. A ce jour, il ne suit que 34 comptes sur Instagram dont Medhi Benatia, Geoffrey Kondogbia, Mason Greenwood, le compte de l’OM et Robinio Vaz entre autres. A titre de comparaison, l’une des stars de l’OM qu’est Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas suivie par Jul. Ce qui en dit long sur son attachement pour le jeune minot marseillais Robinio Vaz (18 ans).
«Jul ne suis que vingt personnes sur les réseaux sociaux et Robi en fait partie !»
Un membre proche de l’entourage de Robinio Vaz s’est confié sur cette relation surprise et privilégiée du joueur avec Jul, figure forte de Marseille qui a notamment porté la flamme olympique pendant les JO de Paris 2024. « C’est nouveau, il apprend, surtout sur ce qui concerne l’aspect extra-sportif. Il doit gérer la hype autour de lui, cette notoriété nouvelle. Jul ne suis que vingt personnes sur les réseaux sociaux (ndlr en réalité 34 sur Instagram) et Robi en fait partie ! Il n’a que 18 ans et poursuit son apprentissage ».