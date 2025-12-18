Un joueur de l’OM avec une star : Son entourage balance tout à la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Robinio Vaz est un gamin issu de l’académie de l’OM. L’attaquant sur lequel Roberto De Zerbi s’appuie régulièrement depuis le début de la saison est entré dans une nouvelle dimension sportivement et en dehors des terrains à Marseille. Il entretient entre autres une relation avec Jul.

Le mois d’août 2025 marquait le début de la nouvelle campagne de Ligue 1 pour l’OM, mais pas seulement. Cette nouvelle saison marque également le 4ème exercice de la collaboration entre l’Olympique de Marseille et la marque de Jul : D’Or et de Platine ou D&P. Le rappeur marseillais est un fervent supporter du club phocéen et s’est d’ailleurs déjà produit dans l’antre de l’OM qu’est l’Orange Vélodrome.

Vaz plutôt qu’Aubameyang Investi dans le club, Jul est très sélectif quant à ses liens sur les réseaux sociaux. A ce jour, il ne suit que 34 comptes sur Instagram dont Medhi Benatia, Geoffrey Kondogbia, Mason Greenwood, le compte de l’OM et Robinio Vaz entre autres. A titre de comparaison, l’une des stars de l’OM qu’est Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas suivie par Jul. Ce qui en dit long sur son attachement pour le jeune minot marseillais Robinio Vaz (18 ans).