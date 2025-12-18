94,5M€ : Le chèque XXL signé à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2016, Frank McCourt est le propriétaire de l'OM, un club pour lequel il a énormément dépensé. Mais voilà qu'aujourd'hui, dans le football, il est très difficile d'être dans le vert. Cela ne serait d'ailleurs toujours pas le cas à Marseille au terme de cette année 2025. Pourtant, il y a quelques mois, McCourt aurait accepté de remettre la main au portefeuille.

Cela va bientôt faire 10 ans que Frank McCourt est à la tête de l'OM. Un laps de temps au cours duquel l'Américain a injecté énormément d'argent pour tenter de faire briller le club phocéen. Il y a quelques mois de cela, pour le JDD, McCourt faisait savoir : « Je vais entamer ma dixième saison à l’OM. J’ai investi 750 millions de dollars (640 M€) dans le club. Je ne suis ni une société de capital-investissement, ni un État. Le groupe McCourt est une famille et nous sommes très attachés à Marseille ».

Un résultat déficitaire pour l'OM ! Pour autant, malgré tout cet argent injecté par Frank McCourt, la situation financière de l'OM serait très compliquée. Ce jeudi, L'Equipe fait notamment savoir que le club phocéen devrait terminer la saison avec un nouveau résultat déficitaire, d'environ 37M€. Depuis qu'il est à la tête de l'OM, McCourt n'aurait d'ailleurs connu que ce genre de résultat, avec un cumulé de 500M€ de déficit.