Daniel Riolo déteste l'OM, l'incroyable annonce !

Avant d'être le journaliste qu'on connait aujourd'hui sur RMC et dans l'After Foot, Daniel Riolo a été un grand fan du PSG. Il était ainsi il y a plusieurs années de cela un habitué des tribunes du Parc des Princes. Forcément, cela s'est accompagné d'un vif rejet du grand rival, l'OM, de la part de Riolo, qui a su aujourd'hui redevenir plus neutre.

Aujourd'hui, du fait de sa fonction de journaliste, Daniel Riolo a un devoir de neutralité. Pour autant, au fond de lui, il reste un fan du PSG. Il y a plusieurs années de cela, il fréquentait ainsi les tribunes du Parc des Princes pour soutenir le club de la capitale. Et par la même occasion, Riolo était un fervent ennemi de l'OM.

« J'ai été vraiment anti-OM » Invité au micro de Beur FM, Daniel Riolo est revenu sur cette période d'opposition à l'OM. C'est ainsi qu'il a raconté : « Tapie a fait ce qu'on sait au début des années 90, je n'étais pas supporter de ce club, mais je suis devenu à ce moment là réellement un opposant parce que ce qui se passait à l'OM ne me plaisait pas du tout. Et puis comme moi je développais mon supporterisme et mon clubisme parisien, forcément, l'antagonisme s'est encré. J'ai rejeté l'OM à ce moment là. (...) Pendant pas mal d'années, j'ai été dans l'opposition. J'ai été vraiment anti-OM ».