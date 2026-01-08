40M€ pour son transfert : Le PSG signe «l’un des meilleurs» au monde !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un transfert déterminant bouclé par le PSG à l’été 2024. Titulaire indiscutable dans la capitale, Willian Pacho enchaîne les prestations solides et ne cesse d’impressionner. Pour Ricardo, ancien joueur du club parisien, l’international équatorien pourrait rapidement devenir une référence mondiale à son poste.

Il n’aura pas fallu longtemps à Willian Pacho pour trouver sa place au PSG. Arrivé dans l’anonymat à l’été 2024 en provenance de l'Eintracht Francfort pour 40M€, le défenseur équatorien s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, jouant un rôle important dans le sacre du PSG en Ligue des champions. Pour Ricardo, le défenseur uruguayen pourrait rapidement faire partie des meilleurs joueurs du monde à son poste.

« Ce qui m'impressionne, c'est sa faculté à être constant » « Il est vraiment très, très fort. Sur le plan physique, il est très impressionnant. Dans sa compréhension du jeu défensif, il est exceptionnel. Au niveau du placement, il a progressé. On sent l'apport de Luis Enrique dans ce domaine. On le sent plus à l'aise dans les sorties du ballon, il a trouvé le bon tempo, souligne la légende brésilienne du PSG, interrogée par L’Équipe. Ce qui m'impressionne, c'est sa faculté à être constant. Je l'ai trouvé vraiment très fort, en quarts, demie et finale (de Ligue des champions l'an dernier) et il donne l'impression d'être dans cette continuité. Cette constance, c'est quelque chose de rare. »