OM : Une recrue arrive, c'est inespéré !

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est offert les services d'Hamed Junior Traoré, prêté avec option d'achat par Bournemouth. Le fait est que l'Ivoirien n'a joué que 86 minutes depuis son arrivée au sein du club phocéen. Miné par les pépins physiques, Traoré est toutefois sur le chemin du retour à Marseille.

Avec ce qu'il a montré la saison dernière à l'AJ Auxerre, Hamed Junior Traoré était très attendu à l'OM. Au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi, l'Ivoirien était appelé à faire de grandes choses. On n'a toutefois pas encore pu le voir depuis qu'il a rejoint Marseille. Prêté avec option d'achat par Bournemouth, Traoré a longtemps été embêté par les blessures. Une mauvaise passe sur le point de se finir ?

Les ennuis sont finis pour Traoré ? Pour le moment, on a pu voir Hamed Junior Traoré sous le maillot de l'OM seulement 86 minutes. Un total qui pourrait prochainement augmenter. En effet, selon les informations de La Provence, l'Ivoirien serait « prêt » à revenir après ses ennuis physiques. Traoré pourrait ainsi intégrer l'entraînement collectif très prochainement et il pourrait notamment jouer face au PSG lors du Trophée des Champions, le 8 janvier.