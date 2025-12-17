Didier Deschamps : Le coup historique raté à l’OM…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Joueur de l’OM entre 2007 et 2009, Boudewijn Zenden est parti juste avant que le club ne signe une saison historique, remportant son premier titre de champion de France après 18 ans d’attente. L’ancien international néerlandais avait déjà dans l’idée de retourner en Premier League et, en plus, n’a pas discuté avec Didier Deschamps dans l'optique de rester à Marseille.

À l’issue de la saison 2009-2010, l’OM remportait son premier titre de champion de France depuis 18 ans, avec Didier Deschamps comme entraîneur. L’actuel sélectionneur de l’équipe de France était arrivé l’été d'avant, au moment où Boudewijn Zenden était en fin de contrat et décidait de quitter le club.

« Je n’ai jamais discuté avec Deschamps » « Deschamps souhaitait me conserver ? Honnêtement, j’avais signé deux ans à l’OM et mon contrat était fini. À ce moment-là, Gerets allait partir aussi et il avait déjà des contacts avec Didier Deschamps qui allait venir, mais moi, personnellement, je n’ai jamais discuté avec lui de mon avenir. Donc là-dessus, c’est clair : mon contrat était fini et je n’ai jamais discuté avec Deschamps.Pour moi, c’était déjà clair, je voulais retourner en Premier League parce que c’était une des possibilités pour moi », a expliqué Boudewijn Zenden, dans un entretien accordé à MadeInFOOT.