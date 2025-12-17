Didier Deschamps : Le coup historique raté à l’OM…

Joueur de l’OM entre 2007 et 2009, Boudewijn Zenden est parti juste avant que le club ne signe une saison historique, remportant son premier titre de champion de France après 18 ans d’attente. L’ancien international néerlandais avait déjà dans l’idée de retourner en Premier League et, en plus, n’a pas discuté avec Didier Deschamps dans l'optique de rester à Marseille.
À l’issue de la saison 2009-2010, l’OM remportait son premier titre de champion de France depuis 18 ans, avec Didier Deschamps comme entraîneur. L’actuel sélectionneur de l’équipe de France était arrivé l’été d'avant, au moment où Boudewijn Zenden était en fin de contrat et décidait de quitter le club.
« Je n’ai jamais discuté avec Deschamps »
« Deschamps souhaitait me conserver ? Honnêtement, j’avais signé deux ans à l’OM et mon contrat était fini. À ce moment-là, Gerets allait partir aussi et il avait déjà des contacts avec Didier Deschamps qui allait venir, mais moi, personnellement, je n’ai jamais discuté avec lui de mon avenir. Donc là-dessus, c’est clair : mon contrat était fini et je n’ai jamais discuté avec Deschamps.Pour moi, c’était déjà clair, je voulais retourner en Premier League parce que c’était une des possibilités pour moi », a expliqué Boudewijn Zenden, dans un entretien accordé à MadeInFOOT.
« Je savais quel bonheur et quelle explosion de passion cela allait donner à la ville »
L’ancien international néerlandais (54 sélections), arrivé en 2007 en provenance de Liverpool, a donc raté une saison historique pour l’OM : « J’aurais pu vivre une saison historique à l’OM ? Déjà, c’était ma deuxième année. Je savais très bien que depuis 18 ans, l’OM n’avait pas gagné la Ligue 1. Donc je savais quel bonheur et quelle explosion de passion cela allait donner à la ville. Mais c’est sûr qu’à ce moment-là, on ne sait jamais ce qui va arriver. Je finis troisième et deuxième. On peut dire qu’on a un peu fait le chemin vers le championnat. Je n’ai jamais eu de discussion avec Deschamps pour rester, mais c’est sûr que si j’étais resté à Marseille, j’aurais probablement fêté avec tout le monde cette belle victoire et j’aurais été très content qu’ils gagnent la Ligue 1. »