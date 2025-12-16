Greenwood - OM : Le coup de gueule en direct !

Amadou Diawara

Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo s'est prononcé sur Mason Greenwood. S'il reconnait que le numéro 10 de l'OM est au-dessus du lot au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi, le journaliste français affirme qu'il n'y a pas vraiment de dépendance à Marseille.

Depuis le début de la saison, Mason Greenwood enchaine les performances XXL avec l'OM. Malgré tout, Daniel Riolo estime que le club marseillais n'est pas forcément dépendant de son numéro 10.

«Je ne pense pas que ce soit 100 % vrai» « On a toujours l'impression que c’est mal de dépendre d’un joueur. Déjà, je ne pense pas que ce soit un mal parce que c’est toujours bien d’avoir un mec au-dessus du lot qui te fait gagner, mais en plus, je ne pense pas que ce soit 100 % vrai », a jugé Daniel Riolo, avant de poursuivre.