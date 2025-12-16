Greenwood - Licenciement à l’OM : La bombe lâchée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois buteur avec l’OM dimanche soir contre l’AS Monaco, Mason Greenwood a rappelé à quel point il était devenu indispensable dans le onze de Roberto De Zerbi. Et Walid Acherchour a même indiqué en direct sur RMC que l’entraîneur de l’OM aurait pu se faire virer sur sa star anglaise… Explications.

Mason Greenwood (24 ans) est en feu à l’OM ! L’attaquant anglais a inscrit dimanche soir en championnat contre l’AS Monaco (1-0) son 14e but (toutes compétitions confondues) de la saison, et il s’est imposé comme l’élément offensif numéro un de l’OM depuis son arrivée à l’été 2024.

« Greenwood est au-dessus de la Ligue 1 » En direct au micro de l’After Foot sur RMC après la rencontre, Walid Acherchour s’est d’ailleurs enflammé pour Mason Greenwood : « Greenwood est au-dessus de la Ligue 1 actuellement. Il est très connecté au collectif, ce n’est pas le Greenwood fulgurance qu’on a vu l’année dernière par moment. Il s’implique au milieu de terrain, rend les autres meilleurs. Le talent qu’il a… Ce qu’il fait encore une fois ce soir, le match est époustouflant. Sur la première mi-temps, toutes les différences viennent de lui », indique le consultant de RMC, avant d’évoquer les coups de pression réguliers envoyés par Roberto De Zerbi envers son attaquant.