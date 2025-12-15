Un Ballon d'Or à l'OM : Le vestiaire confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En conférence de presse avant la réception de l'AS Monaco, Roberto De Zerbi n'avait pas manqué d'encenser Mason Greenwood, estimant même qu'il avait le niveau pour être Ballon d'Or. Buteur pour offrir la victoire à l'OM, l'ailier anglais a confirmé sa grande forme, et dans le vestiaire de l'OM, on se réjouit de son rendement.

Une nouvelle fois décisif dimanche soir, Mason Greenwood a permis à l'OM de décrocher une précieuse victoire face à l'AS Monaco (1-0). Une prestation qui confirme l'état de forme impressionnant de l'ailier anglais depuis quelques matches. D'ailleurs, avant la rencontre face aux Monégasques, Roberto De Zerbi voyait en Mason Greenwood un futur Ballon d'Or.

Greenwood, un futur Ballon d'Or à l'OM ? « Il a un potentiel énorme, je ne vois pas d’autres joueurs du même niveau en Europe. Je le vois comme un Ballon d’or. A lui de comprendre s’il veut tout faire pour lutter pour ce Ballon d’or. Vu les qualités que la nature et ses parents lui ont donnés, il peut en être digne », confiait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse d'avant-match.