Un Ballon d'Or à l'OM : Le vestiaire confirme !

En conférence de presse avant la réception de l'AS Monaco, Roberto De Zerbi n'avait pas manqué d'encenser Mason Greenwood, estimant même qu'il avait le niveau pour être Ballon d'Or. Buteur pour offrir la victoire à l'OM, l'ailier anglais a confirmé sa grande forme, et dans le vestiaire de l'OM, on se réjouit de son rendement.
Une nouvelle fois décisif dimanche soir, Mason Greenwood a permis à l'OM de décrocher une précieuse victoire face à l'AS Monaco (1-0). Une prestation qui confirme l'état de forme impressionnant de l'ailier anglais depuis quelques matches. D'ailleurs, avant la rencontre face aux Monégasques, Roberto De Zerbi voyait en Mason Greenwood un futur Ballon d'Or.
Greenwood, un futur Ballon d'Or à l'OM ?
« Il a un potentiel énorme, je ne vois pas d’autres joueurs du même niveau en Europe. Je le vois comme un Ballon d’or. A lui de comprendre s’il veut tout faire pour lutter pour ce Ballon d’or. Vu les qualités que la nature et ses parents lui ont donnés, il peut en être digne », confiait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse d'avant-match.
Emerson s'enflamme pour Greenwood !
Et après la rencontre, Emerson Palmieri s'est enflammé pour Mason Greenwood : « Mason a déjà montré toute sa qualité. Vous le connaissez depuis l’an dernier. C’est un joueur très important pour nous, capable de tout faire : relier l’équipe, créer du jeu, marquer. Il est décisif devant le but et il aide beaucoup le collectif ».