OM : De Zerbi règle ses comptes, c’est le feu dans le vestiaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi n’a pas pris de gants. Lors du traditionnel passage en conférence de presse après la victoire de l’OM lors de la réception de l’AS Monaco dimanche soir (1-0), le technicien italien a fait passer un message clair à Leonardo Balerdi, absent de sa composition d’équipe pour la deuxième fois de suite. Un avertissement avant la Coupe de France et les fêtes de fin d’année pour le capitaine du vestiaire.

Ce sont les montagnes russes pour Leonardo Balerdi. Le capitaine de l’OM a vu quelques joueurs renforcer le secteur défensif pendant le dernier mercato. Nayef Aguerd et Benjamin Pavard ont entre autres déposé leurs valises dans la cité phocéenne. De quoi imposer une concurrence féroce à l’international argentin qui a n’a joué qu’un quart d’heure le 29 novembre contre le Toulouse FC et n’a pas été titularisé au cours du déplacement en Belgique face à l’Union Saint-Gilloise et l’AS Monaco (3-2 et 1-0).

«Lui il sait pourquoi» Pourquoi Leonardo Balerdi est-il donc aux abonnés absents dans les onze de départ de Roberto De Zerbi ? Le coach de l’OM s’est montré cash en conférence de presse dimanche en piquant son capitaine. « Balerdi sur le banc depuis deux matchs ? Ça m'attriste, mais je dois faire des choix. Mais lui il sait pourquoi : je pense qu'il doit faire un pas en avant pour devenir plus grand ».