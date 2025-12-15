OM : La grosse surprise annoncée avec une légende !

Recruté par l'OM l'été dernier, Igor Paixao commence à montrer le bout de son nez après des débuts difficiles. En effet l'attaquant brésilien est très attendu puisqu'il a été recruté pour 35M€, un montant historique pour le club de la cité phocéenne. En tant que Brésilien, il a forcément été inspiré par les exploits de Pelé, qu'il a eu la chance de rencontrer.
Meilleur buteur de l'OM en Ligue des champions cette année, Igor Paixao pourrait se révéler être très utile au club dans sa volonté de bien figurer au niveau de la Ligue 1 et en Ligue des champions. L'attaquant brésilien en a récemment révélé davantage sur les figures qui l'inspirent. Si Ronaldinho et Neymar ont été cités, il a également eu la chance de rencontrer Pelé.
« J'ai rencontré Pelé ! »
Véritable légende du football, Pelé a inspiré tout un peuple sur de nombreuses générations. Igor Paixao ne fait pas exception à la règle. « J'ai rencontré Pelé ! Je faisais une détection à Santos, et il signait des autographes pour les fans. Un pur hasard. J'étais tellement heureux » dévoile-t-il dans une interview à Téléfoot.
Paixao se confie sur ses idoles
A 25 ans, Igor Paixao espère apporter beaucoup de réussite à l'OM, en quête d'un nouveau titre de champion de France et d'un beau parcours en Ligue des champions. Il faudra confirmer les attentes placées en lui. « Ronaldinho est pour moi une grande idole. J'aime beaucoup Ronaldinho. Il faisait de la magie avec le ballon. J'ai aussi Neymar comme référence. C'est un phénomène lui aussi. Ils ont joué au PSG ? Oui je sais, mais j'aime surtout leur football » a-t-il aussi confié.