OM : La grosse surprise annoncée avec une légende !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par l'OM l'été dernier, Igor Paixao commence à montrer le bout de son nez après des débuts difficiles. En effet l'attaquant brésilien est très attendu puisqu'il a été recruté pour 35M€, un montant historique pour le club de la cité phocéenne. En tant que Brésilien, il a forcément été inspiré par les exploits de Pelé, qu'il a eu la chance de rencontrer.

Meilleur buteur de l'OM en Ligue des champions cette année, Igor Paixao pourrait se révéler être très utile au club dans sa volonté de bien figurer au niveau de la Ligue 1 et en Ligue des champions. L'attaquant brésilien en a récemment révélé davantage sur les figures qui l'inspirent. Si Ronaldinho et Neymar ont été cités, il a également eu la chance de rencontrer Pelé.

« J'ai rencontré Pelé ! » Véritable légende du football, Pelé a inspiré tout un peuple sur de nombreuses générations. Igor Paixao ne fait pas exception à la règle. « J'ai rencontré Pelé ! Je faisais une détection à Santos, et il signait des autographes pour les fans. Un pur hasard. J'étais tellement heureux » dévoile-t-il dans une interview à Téléfoot.