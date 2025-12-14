PSG : Pression maximale à l’OM, l’avertissement lâché en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche en clôture de la 16ème journée de Ligue 1, l'OM aura fort à faire face à l'AS Monaco pour essayer de continuer à rester au contact de la tête du classement. Le club de la cité phocéenne affronte un adversaire direct dans cette course au podium final. Pour Valère Germain, l'OM n'a pas le droit de perdre à domicile ce dimanche.

A 7 points du PSG avant de jouer face à Monaco, l'OM doit éviter à tout prix de prendre trop de retard pour continuer de croire en ses ambitions de titre en Ligue 1. Le club de la cité phocéenne devra répondre présent au Vélodrome face à l'AS Monaco, qui ne présente pas un succès fou en ce moment. Valère Germain estime que les hommes de Roberto De Zerbi doivent profiter de la méforme monégasque pour gagner.

Un match sous haute tension à l'OM Vainqueur de l'Union Saint-Gilloise mardi dernier en Ligue des champions, l'OM tentera de surfer sur la dynamique positive en venant à bout de l'AS Monaco ce dimanche soir. Le club partira favori face à Monaco à domicile mais il y aura forcément de la tension autour de ce match. « Les deux équipes avaient l’ambition de viser le haut du tableau en début de saison. Monaco en ce moment n’arrive pas à reproduire ce qu’ils font en Ligue des champions. Ce soir c’est très important pour eux mais, mais c’est aussi le cas pour Marseille. S’ils veulent viser plus haut que la simple qualification pour la Ligue des champions, ne pas gagner ce soir peut les mettre à huit points de Lens et de Paris » avertit Valère Germain dans Stephen Brunch sur RMC.