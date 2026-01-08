Verratti - OM : Un coup historique se prépare ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il partage actuellement ce record avec Marco Verratti, Marquinhos pourrait entrer dans l’histoire ce jeudi soir en remportant son dixième Trophée des Champions. Il faudra pour cela se défaire de l’Olympique de Marseille, dans une rencontre organisée au Koweït.

C’est un Classique particulier qui s’annonce ce jeudi soir (19h). Pour la troisième fois de l’histoire, le PSG et l’OM vont se disputer le Trophée des Champions, rencontre organisée au Koweït. Luis Enrique pourra notamment compter sur Marquinhos, qui battrait un nouveau record en cas de succès contre le rival.

Nouveau record pour Marquinhos ? Avec neuf victoires au Trophée des Champions, Marquinhos est déjà le recordman de succès, un record qu’il partage néanmoins avec son ancien coéquipier Marco Verratti. Si le PSG venait à l’emporter, le défenseur brésilien décrocherait alors son dixième Trophée des champions.