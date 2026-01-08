Verratti - OM : Un coup historique se prépare ?

Alors qu’il partage actuellement ce record avec Marco Verratti, Marquinhos pourrait entrer dans l’histoire ce jeudi soir en remportant son dixième Trophée des Champions. Il faudra pour cela se défaire de l’Olympique de Marseille, dans une rencontre organisée au Koweït.
C’est un Classique particulier qui s’annonce ce jeudi soir (19h). Pour la troisième fois de l’histoire, le PSG et l’OM vont se disputer le Trophée des Champions, rencontre organisée au Koweït. Luis Enrique pourra notamment compter sur Marquinhos, qui battrait un nouveau record en cas de succès contre le rival.
Nouveau record pour Marquinhos ?
Avec neuf victoires au Trophée des Champions, Marquinhos est déjà le recordman de succès, un record qu’il partage néanmoins avec son ancien coéquipier Marco Verratti. Si le PSG venait à l’emporter, le défenseur brésilien décrocherait alors son dixième Trophée des champions.
« Marseille ne me fait jamais peur »
Présent devant les journalistes mercredi, Marquinhos avait lancé ce deuxième Classique de la saison. « On a toujours la motivation contre notre rival. Un clasico, on veut toujours le gagner. On a beaucoup de victoires contre lui, mais l’OM a gagné le dernier.. C’est le moment de remettre les choses en place. Cela dépend beaucoup de nous, a confié le capitaine du PSG. Marseille ne me fait jamais peur. On respecte beaucoup l’adversaire, quel qu’il soit. On n’a jamais peur de nos adversaires. Même contre le dernier du championnat, on se doit d’avoir la même motivation. Dans une finale, un match sec, tout peut se passer. On doit d’abord respecter notre philosophie de jeu, en faisant ce qu’il faut pour le gagner. »