OM : Le vestiaire du PSG lâche un coup de pression !

Axel Cornic

Normalement intouchable, le Paris Saint-Germain est fragilisé cette saison en Ligue 1, avec notamment l’Olympique de Marseille et le RC Lens qui le talonnent au classement. La victoire face au FC Metz de ce samedi (2-3), a permis aux Parisiens de repasser en tête, mais cela pourrait bien ne pas durer.

On réclamait une plus grande concurrence en Ligue 1 et on est servis. Rarement comme cette saison, le PSG n’a semblé aussi fragile. Et sans quelques faux pas regrettables, l’OM aurait très bien pu prendre la place de leader, voir même mettre une petite distance au grand rival parisien.

« Cette année, toutes les équipes de Ligue 1 ont un jeu très fort » Ainsi, le grand soulagement de ce samedi soir n’était pas vraiment une surprise du côté du PSG. « Heureusement qu'on a gagné ce match, car Metz aurait mérité un peu plus ce soir. Cette année, toutes les équipes de Ligue 1 ont un jeu très fort » a confié Lucas Hernandez, en marge de la victoire sur le FC Metz.