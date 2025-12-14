Greenwood - OM : L'annonce qui va mettre le feu au PSG !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison 2025-2026, Mason Greenwood est impitoyable face aux défenses adverses. En effet, le numéro 10 de l'OM a déjà inscrit treize buts et délivrés quatre passes décisives. Impressionné par Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg estime qu'il est meilleur que Bradley Barcola, attaquant du PSG.

PSG-OM : Højbjerg a tranché entre Greenwood et Barcola Lors d'un entretien accordé à Onze Mondial, Pierre-Emile Højbjerg n'a pas tari d'éloges à l'égard de Mason Greenwood. D'ailleurs, le milieu de terrain de l'OM estime que son coéquipier est meilleur que Bradley Barcola, auteur de cinq réalisations et de deux passes décisives avec le PSG cette saison.