OM : Zidane débarque, il est sous le choc !

Grand fan de Zinedine Zidane, son joueur préféré quand il était plus jeune, Pierre-Emile Hojbjerg a eu l’occasion de le rencontrer pour la première fois lorsqu’il était au Bayern Munich. Le natif de Marseille était venu observer une séance d’entraînement, un moment qui a marqué le milieu de terrain de l'OM.

En s’engageant avec l’OM à l’été 2024, Pierre-Emile Hojbjerg a rejoint la ville natale de celui qui était son joueur préféré : Zinedine Zidane. « Il était mon joueur préféré parce qu'il était de Marseille, c'est simple (rires). On finit l’interview comme ça ou pas ? C’est simple. Zizou de Marseille », a confié l’international danois auprès de Onze Mondial.

«J'avais le maillot du Real Madrid avec le numéro 5 de Zidane» « Quand j'étais petit, comme j'avais ce côté un peu français, mon père est passé en Afrique et il a acheté deux maillots (il coupe). Bon, c’était des maillots faits maison (sourire). Moi, j'avais le maillot du Real Madrid avec le numéro 5 de Zidane. Et quelques semaines après, il y a la finale de la Ligue des Champions. On se met devant la télé, c'était une toute petite TV Sony, tu sais, tu appuies et ça fait “Touk-touk”. Et puis, il y a le bouton pour la chaîne où tu peux appuyer à droite ou à gauche. Tu peux monter le son ou pas. Et il y a Zizou qui met ce but fantastique contre Leverkusen. Et ce joueur est resté avec moi toute ma vie. Ce but-là et ce maillot, c'était une petite connexion. Je dormais avec le maillot, j'allais à l'école avec le maillot. Le maillot, à la fin, il était beaucoup trop petit. Je n'acceptais pas, je le mettais quand même. Et puis, mon frère a eu le maillot de la France avec Zidane et le 10. Et quand mon frère était trop grand pour ça, j'ai pris le 10 (sourire). Après, ça allait, je pouvais accepter que celui du Real soit trop petit. Bon, je le portais quand même, même s’il m’arrivait au nombril (rires) », s’est souvenu Pierre-Emile Hojbjerg.