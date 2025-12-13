PSG : Le coup de pression de l’OM dans la presse !

Dans un entretien accordé à Onze Mondial, Pierre-Emile Hojbjerg a affiché ses « grandes ambitions ». Pour l’international danois, l’objectif de l’OM est de réussir à terminer devant le PSG au classement. Et le milieu de terrain marseillais estime que son club est sur la bonne voie pour y parvenir, même s’il a rappelé qu’il ne fallait pas s’enflammer et prendre les matchs les uns après les autres.
Actuellement troisième au classement, l’OM a raté plusieurs occasions de prendre la tête de la Ligue 1 cette saison. Une position occupée par le RC Lens, qui compte cinq points d’avance sur Marseille et un sur le PSG, deuxième, mais que les Olympiens ambitionnent de prendre.
« On a de grandes ambitions, on a de grands rêves »
« Ici, on a de grandes ambitions, on a de grands rêves. C’est normal, tu es à l’OM », a répondu Pierre-Emile Hojbjerg auprès de Onze Mondial quand il lui a été demandé si l’OM serait champion cette saison. Le Danois estime qu’il faut « rester réaliste et focus sur ce qu’on a à faire. Le plus important est de rester concentré sur chaque match et ne pas s’éparpiller. Aujourd’hui, le match le plus important de la saison, c’est le prochain. C’est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on vit les choses. Et comme ça, tu avances pas à pas. On sait que Paris, c’est le grand favori. Dans le foot, tout peut se passer, même si on ne pense pas à ça. On veut, à chaque fois, gagner le prochain match. Et comme tu dis, le début de saison donne espoir. En mai, on parlera de notre position au classement. »
« On veut les battre, on veut être devant eux »
« Paris vient de remporter la Ligue des champions en montrant de belles choses. Mais nous, on veut les battre, on veut être devant eux. On les a déjà battus cette saison, mais on veut encore les battre. Ce n'est pas facile, mais on fait ce qu'on peut pour avoir le meilleur Olympique de Marseille possible », a ajouté Pierre-Emile Hojbjerg, avant d’être relancé sur les chances de titre pour l’OM cette saison. « Je sais ce que tu veux me faire dire (rires). Mais je ne te le donnerai pas, je ne te dirai pas ce que tu veux. Quand je te dis qu'on essaie de créer un Olympique de Marseille très, très, très fort, on espère vivre de belles expériences. Mais l'important, c'est qu'on travaille bien, on est sur le bon chemin et on fait les choses correctement. Et comme je t’ai dit tout en début d’interview, le plus important, c’est le match à venir. Le reste, on verra où on est dans quelques années. »