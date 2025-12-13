PSG : Le coup de pression de l’OM dans la presse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un entretien accordé à Onze Mondial, Pierre-Emile Hojbjerg a affiché ses « grandes ambitions ». Pour l’international danois, l’objectif de l’OM est de réussir à terminer devant le PSG au classement. Et le milieu de terrain marseillais estime que son club est sur la bonne voie pour y parvenir, même s’il a rappelé qu’il ne fallait pas s’enflammer et prendre les matchs les uns après les autres.

Actuellement troisième au classement, l’OM a raté plusieurs occasions de prendre la tête de la Ligue 1 cette saison. Une position occupée par le RC Lens, qui compte cinq points d’avance sur Marseille et un sur le PSG, deuxième, mais que les Olympiens ambitionnent de prendre.

« On a de grandes ambitions, on a de grands rêves » « Ici, on a de grandes ambitions, on a de grands rêves. C’est normal, tu es à l’OM », a répondu Pierre-Emile Hojbjerg auprès de Onze Mondial quand il lui a été demandé si l’OM serait champion cette saison. Le Danois estime qu’il faut « rester réaliste et focus sur ce qu’on a à faire. Le plus important est de rester concentré sur chaque match et ne pas s’éparpiller. Aujourd’hui, le match le plus important de la saison, c’est le prochain. C’est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on vit les choses. Et comme ça, tu avances pas à pas. On sait que Paris, c’est le grand favori. Dans le foot, tout peut se passer, même si on ne pense pas à ça. On veut, à chaque fois, gagner le prochain match. Et comme tu dis, le début de saison donne espoir. En mai, on parlera de notre position au classement. »