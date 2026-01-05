Zidane contre Le Pen et Bardella : Les Français ont tranché !

TF1, LCI et TF1info ont dévoilé le classement des 50 personnalités préférées des Français en 2025. Si Jean-Jacques Goldman est en tête, Zinedine Zidane fait partie du Top 5. De leur côté, Jordan Bardella est à la 12ème position, tandis que Marine Lepen est 23ème.
Le classement des 50 personnalités préférées des français en 2025 a été dévoilé par TF1, LCI et TF1info. L'enquête a été réalisée par l'Ifop auprès d'un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population du pays, âgée de 15 ans et plus. A noter que Jean-Jacques Golman est premier, tandis que Zinedine Zidane est cinquième. En ce qui concerne, Jordan Bardella et Marine Lepen, ils occupent respectivement la 12ème et la 23ème place.
Le Top 25 des personnalités préférées des Français en 2025
1er : Jean-Jacques Goldman
2ème : Florent Pagny
3ème : Francis Cabrel
4ème : Omar Sy
5ème : Zinédine Zidane
6ème : Sophie Marceau
7ème : Mylène Farmer
8ème : Thomas Pesquet
9ème : Soprano
10ème : Michel Sardou
11ème : Teddy Riner
12ème : Jordan Bardella
13ème : Dany Boon
14ème : Léon Marchand
15ème : Jean-Luc Reichmann
16ème : Julien Doré
17ème : Audrey Fleurot
18ème : Karine Le Marchand
19ème : Grand Corps Malade
20ème : Jean Dujardin
21ème : Florence Foresti
22ème : Philippe Etchebest
23ème : Marine Le Pen
24ème : Virginie Efira
25ème : Antoine Griezmann
Le classement de la 26ème à la 50ème place
26ème : Jean Reno
27ème : Antoine Dupont
28ème : Vianney
29ème : Mimie Mathy
30ème : Eddy Mitchell
31ème : Pierre Richard
32ème : Pierre Niney
33ème : Christian Clavier
34ème : Louane
35ème : Alain Chabat
36ème : Faustine Bollaert
37ème : Renaud
38ème : Kylian Mbappé
39ème : Les frères Lebrun
40ème : Gad Elmaleh
41ème : Cyril Lignac
42ème : Clara Luciani
43ème : Line Renaud
44ème : Évelyne Dhéliat
45ème : Alain Souchon
46ème : Kad Merad
47ème : Fabrice Luchini
48ème : Nikos Aliagas
49ème : Hugo Décrypte
50ème : Gilles Lellouche