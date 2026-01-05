Zidane contre Le Pen et Bardella : Les Français ont tranché !

Amadou Diawara

TF1, LCI et TF1info ont dévoilé le classement des 50 personnalités préférées des Français en 2025. Si Jean-Jacques Goldman est en tête, Zinedine Zidane fait partie du Top 5. De leur côté, Jordan Bardella est à la 12ème position, tandis que Marine Lepen est 23ème.

Le classement des 50 personnalités préférées des français en 2025 a été dévoilé par TF1, LCI et TF1info. L'enquête a été réalisée par l'Ifop auprès d'un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population du pays, âgée de 15 ans et plus. A noter que Jean-Jacques Golman est premier, tandis que Zinedine Zidane est cinquième. En ce qui concerne, Jordan Bardella et Marine Lepen, ils occupent respectivement la 12ème et la 23ème place.

Le Top 25 des personnalités préférées des Français en 2025 1er : Jean-Jacques Goldman 2ème : Florent Pagny 3ème : Francis Cabrel 4ème : Omar Sy 5ème : Zinédine Zidane 6ème : Sophie Marceau 7ème : Mylène Farmer 8ème : Thomas Pesquet 9ème : Soprano 10ème : Michel Sardou 11ème : Teddy Riner 12ème : Jordan Bardella 13ème : Dany Boon 14ème : Léon Marchand 15ème : Jean-Luc Reichmann 16ème : Julien Doré 17ème : Audrey Fleurot 18ème : Karine Le Marchand 19ème : Grand Corps Malade 20ème : Jean Dujardin 21ème : Florence Foresti 22ème : Philippe Etchebest 23ème : Marine Le Pen 24ème : Virginie Efira 25ème : Antoine Griezmann