Zidane contre Le Pen et Bardella : Les Français ont tranché !

Amadou Diawara

TF1, LCI et TF1info ont dévoilé le classement des 50 personnalités préférées des Français en 2025. Si Jean-Jacques Goldman est en tête, Zinedine Zidane fait partie du Top 5. De leur côté, Jordan Bardella est à la 12ème position, tandis que Marine Lepen est 23ème.

Le classement des 50 personnalités préférées des français en 2025 a été dévoilé par TF1, LCI et TF1info. L'enquête a été réalisée par l'Ifop auprès d'un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population du pays, âgée de 15 ans et plus. A noter que Jean-Jacques Golman est premier, tandis que Zinedine Zidane est cinquième. En ce qui concerne, Jordan Bardella et Marine Lepen, ils occupent respectivement la 12ème et la 23ème place.

Le Top 25 des personnalités préférées des Français en 2025

1er : Jean-Jacques Goldman

2ème : Florent Pagny

3ème : Francis Cabrel

4ème : Omar Sy

5ème : Zinédine Zidane

6ème : Sophie Marceau

7ème : Mylène Farmer

8ème : Thomas Pesquet

9ème : Soprano

10ème : Michel Sardou

11ème : Teddy Riner

12ème : Jordan Bardella

13ème : Dany Boon

14ème : Léon Marchand

15ème : Jean-Luc Reichmann

16ème : Julien Doré

17ème : Audrey Fleurot

18ème : Karine Le Marchand

19ème : Grand Corps Malade

20ème : Jean Dujardin

21ème : Florence Foresti

22ème : Philippe Etchebest

23ème : Marine Le Pen

24ème : Virginie Efira

25ème : Antoine Griezmann

Le classement de la 26ème à la 50ème place

26ème : Jean Reno

27ème : Antoine Dupont

28ème : Vianney

29ème : Mimie Mathy

30ème : Eddy Mitchell

31ème : Pierre Richard

32ème : Pierre Niney

33ème : Christian Clavier

34ème : Louane

35ème : Alain Chabat

36ème : Faustine Bollaert

37ème : Renaud

38ème : Kylian Mbappé

39ème : Les frères Lebrun

40ème : Gad Elmaleh

41ème : Cyril Lignac

42ème : Clara Luciani

43ème : Line Renaud

44ème : Évelyne Dhéliat

45ème : Alain Souchon

46ème : Kad Merad

47ème : Fabrice Luchini

48ème : Nikos Aliagas

49ème : Hugo Décrypte

50ème : Gilles Lellouche

