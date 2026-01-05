«Un cauchemar» avec Zinedine Zidane : Une célébrité balance tout !

Alors qu’on connait Calogero en tant que chanteur, on a pu le voir il y a quelques mois sur un terrain de football. En effet, l’artiste avait dernièrement participé à un match caritatif au cours duquel il était dans l’équipe… de Zinedine Zidane. Alors que ça aurait été un rêve pour beaucoup, voilà que Calogero a vécu un véritable calvaire.
Calogero sur un terrain de football ? On a récemment eu l’occasion d’assister à cela à l’occasion d’un match caritatif. Le chanteur français a ainsi foulé la pelouse aux côtés notamment de Zinedine Zidane. Admirant l’ancien du Real Madrid, Calogero n’a toutefois pas forcément vécu un très bon moment comme il avait pu le raconter sur le plateau de C à Vous en juin dernier.
« Sur le terrain, c'est hyper impressionnant »
« Un cauchemar... En fait, ce sont mes frères qui sont vraiment passionnés de football. Moi, j'aime beaucoup jouer, mais j'aime que quand il y a l'équipe nationale. Mais Zidane, j'ai une telle admiration, c'était tellement facile de jouer. Il vous fait des passes, c'est tellement simple. Mais sur le terrain, c'est hyper impressionnant », a raconté dans un premier temps Calogero sur ce match caritatif disputé avec Zinedine Zidane.
« J'ai voulu écraser le ballon qui est passé sous mon pied »
Le chanteur a ensuite ajouté sur ce « cauchemar » : « Moi je ne joue pas assez bien. Et donc Zizou me voit de loin, en plus je savais qu'il aimait mes chansons, je voulais lui faire honneur, il me fait une passe tellement simple. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je sais arrêter un ballon, j'ai voulu écraser le ballon qui est passé sous mon pied. J'ai été le voir, je l'ai rencontré deux jours après à Paris et il m'a dit : « Calo, si tu crois que moi je prends une guitare ça sera bien ? » ».