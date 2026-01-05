PSG - Retrouvailles avec Dembélé : La belle «relation» à l’étranger !

Pierrick Levallet

Et si Dayot Upamecano retrouvait Ousmane Dembélé au PSG la saison prochaine ? Proche du Ballon d’Or 2025 en équipe de France, le défenseur central de 27 ans serait dans le viseur des Rouge-et-Bleu depuis quelques jours maintenant. Seulement, Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international français avait pour le moment l’intention de prolonger son contrat au Bayern Munich, qui expire à l’issue de la saison.

«Nous sommes très très avancés» Christoph Freund a d’ailleurs indiqué qu’il entretenait une belle relation avec Dayot Upamecano, ce qui pourrait faciliter les négociations pour son extension de bail. « Je le connais depuis très très longtemps ; je l’ai fait venir à Salzbourg quand il avait 16 ans. On se connaît depuis longtemps et nous avons une bonne relation. Il n’y pas encore eu de décision finale, mais nous sommes très très avancés » a expliqué le directeur sportif du Bayern Munich au micro de TZ.