OM - De Zerbi : La déclaration d’amour inattendue !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A 41 ans, Thiago Silva n'a pas encore terminé sa carrière. Le défenseur central possède une grande expérience et il a vu passer de grands talents sur le terrain et aussi sur le banc. Interrogé sur le travail de Luis Enrique au PSG, le Brésilien a également rebondi sur le travail de Roberto De Zerbi, très inspirant.

Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le football professionnel, Thiago Silva prépare déjà sa prochaine carrière en tant qu'entraîneur. L'ancien capitaine du PSG a un œil avisé sur les grands noms qui entraînent les grands clubs aujourd'hui, à commencer par Luis Enrique. Dans ses inspirations, le Brésilien n'a pas hésité à parler aussi... de Roberto De Zerbi.

Thiago Silva inspiré par Luis Enrique En réussissant à mener le PSG vers sa première victoire en Ligue des champions, Luis Enrique a validé un exploit retentissant qui a marqué les esprits à bien des échelles. Pour Thiago Silva, c'est évidemment une grande inspiration. « En tant que futur entraîneur, le travail de Luis Enrique vous fascine-t-il ? Oui, son travail va m'inspirer. Je vais m'en imprégner, c'est sûr. J'admire ce que réalise Luis Enrique au PSG, mais je ne ferme pas la porte à d'autres idées » dévoile-t-il à France Football.