PSG : Luis Enrique supplié pour un transfert ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, Luis Enrique attend des choses très spécifiques d'un attaquant pour occuper le poste de joueur axial sur le front de l'attaque. Cela pourrait être la raison pour laquelle Randal Kolo Muani n'a pas fait long feu sous ses ordres et pourquoi Gonçalo Ramos ne dispose pas de plus de temps de jeu. Selon Christophe Dugarry, l'international portugais devrait bénéficier d'une autorisation de départ au vu de la tournure des évènements.

La dernière titularisation de Gonçalo Ramos remonte au 22 novembre dernier lors de la large victoire parisienne face au Havre (3-0). Depuis, l'international portugais catalogué de l'étiquette de remplaçant de luxe au PSG, n'a plus débuté la moindre rencontre. Pire, en l'espace de quatre matchs toutes compétitions confondues, il n'a eu que 53 minutes en tout à se mettre sous la dent.

«Malgré des joueurs blessés, il voit des joueurs lui passer devant» Une situation sportive inconfortable du point de vue de Christophe Dugarry. Le champion du monde 98, intervenant régulier de l'émission Rothen s'enflamme sur la fréquence radio de RMC, a dressé un constat alarmant au sujet de l'attaquant du PSG. « J'essaie de me mettre à la place de Ramos et je pense que ça doit être excessivement difficile pour lui. Il est international du Portugal, il est titulaire dans une équipe qui fait partie des favorites pour être championne du monde et il n'arrive pas à décrocher des places de titulaires au Paris Saint-Germain. Malgré des joueurs blessés, il voit des joueurs lui passer devant comme Mayulu, Ndjantou et Mbaye. Et à l'arrivée il ne joue jamais »