PSG : Transfert de rêve pour Luis Enrique, c’est historique !

Attentif à plusieurs talents afin de renforcer son effectif, le PSG a trouvé sa nouvelle pépite. Selon la presse allemande, Paris apprécie beaucoup le profil de Johan Manzambi, âgé de 20 ans, et qui peut évoluer à plusieurs postes. Avec sa vente prochaine, Fribourg entend bien conclure un transfert historique. Explications.

Le PSG pourrait se montrer actif sur ce prochain mercato hivernal. En effet, le club parisien cherche à renforcer son effectif par le biais de jeunes joueurs prometteurs. A en croire les dernières révélations de BILD, les champions d’Europe apprécient réellement le profil de Johan Manzambi, milieu de terrain de 20 ans évoluant à Fribourg.

Le PSG fonce sur Johan Manzambi Réalisant une belle saison au sein du club allemand, l’international Suisse est l’une des grandes révélations de Bundesliga. En plus du PSG, BILD révèle que Naples et le Bayer Leverkusen suivent son évolution avec attention. Quoi qu’il en soit, Johan Manzambi semble déjà être la recrue parfaite pour Luis Enrique, de par sa tonicité mais surtout de par sa polyvalence et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes au milieu.