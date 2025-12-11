Retour au PSG : La grande nouvelle pour Luis Enrique !

Ce mercredi, le PSG n'a donc pu faire mieux qu'un match nul sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (0-0). Mais voilà que le plus important pour le club de la capitale était bien au-delà du score à San Mamés. En effet, au Pays basque, on a pu assister au grand retour de Désiré Doué à la compétition. De bon augure pour le PSG et Luis Enrique.
On avait quitté Désiré Doué le 29 octobre dernier lors d'un Lorient-PSG. Les images de l'international français en train de se blesser étaient alors terribles. On craignait d'ailleurs une longue absence du Parisien, qu'on annonçait de retour pour 2026. Finalement, voilà que Doué a rejoué ce mercredi soir avec le PSG face à l'Athletic Bilbao. Un retour qui est bien évidemment une très bonne nouvelle.
« Le plus important, c’est qu’il récupère quelques sensations »
Désiré Doué a donc pu rejouer quelques minutes avec le PSG face à Bilbao. Pour Le Parisien, Peter Luccin a d'ailleurs confié à propos du retour de l'international français : « La note positive, c’est son retour. C’est timide mais c’est normal. Le plus important, c’est qu’il récupère quelques sensations ».
« Ça va faire beaucoup de bien à l’équipe »
« On voit que Bilbao a directement essayé de le marquer à deux parce que tout le monde connaît ses qualités. Sa capacité à sortir des duels face à plusieurs joueurs, sa créativité et sa vivacité vont créer des espaces pour les Parisiens, ça va faire beaucoup de bien à l’équipe. Mais il faut qu’il se remette tranquillement dans le bain, qu’il retrouve l’intensité », a-t-il ajouté sur Désiré Doué.