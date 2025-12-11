Retour au PSG : La grande nouvelle pour Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, le PSG n'a donc pu faire mieux qu'un match nul sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (0-0). Mais voilà que le plus important pour le club de la capitale était bien au-delà du score à San Mamés. En effet, au Pays basque, on a pu assister au grand retour de Désiré Doué à la compétition. De bon augure pour le PSG et Luis Enrique.

On avait quitté Désiré Doué le 29 octobre dernier lors d'un Lorient-PSG. Les images de l'international français en train de se blesser étaient alors terribles. On craignait d'ailleurs une longue absence du Parisien, qu'on annonçait de retour pour 2026. Finalement, voilà que Doué a rejoué ce mercredi soir avec le PSG face à l'Athletic Bilbao. Un retour qui est bien évidemment une très bonne nouvelle.

« Le plus important, c’est qu’il récupère quelques sensations » Désiré Doué a donc pu rejouer quelques minutes avec le PSG face à Bilbao. Pour Le Parisien, Peter Luccin a d'ailleurs confié à propos du retour de l'international français : « La note positive, c’est son retour. C’est timide mais c’est normal. Le plus important, c’est qu’il récupère quelques sensations ».