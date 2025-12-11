PSG - Guardiola : La catastrophe annoncée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, Manchester City s'est imposé face au Real Madrid (1-2). Mais voilà que la copie rendue par ses joueurs n'a pas vraiment satisfait Pep Guardiola. En effet, l'entraîneur des Citizens attend beaucoup plus de son équipe, sachant notamment très bien qu'un tel niveau de Manchester City face au PSG ne suffira pas.

Du côté du Real Madrid, on s'enfonce un peu plus dans la crise avec cette défaite face à Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola l'ont emporté (1-2), sans pour autant brillé dans la jeu. Et ça, l'entraîneur des Citizens n'a pas manqué de le relever après la rencontre. « Le Real a été bien meilleur que nous en première mi-temps avec Rodrygo et Vinicius qui nous ont fait très mal et ont été incroyables », a notamment confié Guardiola.

« Ce niveau ne sera pas suffisant si on rencontre des équipes comme le PSG » L'entraîneur de Manchester City sait d'ailleurs qu'il faudra élever le niveau de jeu pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions et espérer battre notamment le PSG. « C'est tellement compliqué de gagner contre le Real et encore plus au Bernabeu. Avec cette atmosphère si particulière qui fait que ça peut basculer très vite. Je suis content pour les joueurs et fier de leur investissement et débauche d'énergie. Mais pour avoir joué beaucoup de demi-finales et finales de C1, je sais qu'on doit s'améliorer et que ce niveau ne sera pas suffisant si on rencontre des équipes comme le PSG et si on veut atteindre au moins le dernier carré », a expliqué Pep Guardiola, rapporté par L'Equipe.