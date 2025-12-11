PSG : Ecoeuré, Luis Enrique le vire de l'équipe !

Ce mercredi soir, en Ligue des Champions, le PSG n'a pu faire mieux qu'un match nul face à l'Athletic Bilbao (0-0). Il faut dire que les joueurs de Luis Enrique sont tombés sur un très grand Unai Simon, impérial sur sa ligne. Après la rencontre, l'entraîneur du PSG n'a d'ailleurs pas manqué d'échanger avec ce dernier, révélant la teneur de leurs échanges.
L'Athletic Bilbao et le PSG n'auront donc pas réussi à se séparer ce mercredi soir. Sur la pelouse de San Mames, aucune des deux équipes n'a réussi à trouver la solution et cela s'est soldé sur un score nul et vierge (0-0). Les Basques ont d'ailleurs bien été aidés par un très bon Unai Simon, qui a multipié les arrêts sur sa ligne. De quoi donner lieu à une amusante discussion entre Luis Enrique et le gardien de Bilbao, son ancien joueur en sélection, après la rencontre.
« Tu ne reviendras plus dans l'équipe avec moi »
« Ce que j'ai dit à Unai Simon ? Tu veux savoir ce que je lui ai dit ? "Tu ne reviendras plus dans l'équipe avec moi." Je suis vraiment content pour lui, c'est un gardien incontesté, le meilleur du championnat à mes yeux, sans aucun doute. Je suis très heureux pour lui, mais en même temps triste car je pense que nous méritions de gagner », a fait savoir Luis Enrique, rapporté par Marca.
« Un gars formidable et un footballeur spectaculaire »
Toujours à propos d'Unai Simon, que Luis Enrique a installé dans les buts de la sélection d'Espagne, l'entraîneur du PSG a également confié : « J’apprécie beaucoup Unai. J’ai essuyé de nombreuses critiques à son sujet, et pourtant je l’ai titularisé. Il le mérite ; c’est un gars formidable et un footballeur spectaculaire. Nous avons pris un risque avec lui, et c’est un gardien qui pourrait jouer dans n’importe quelle équipe au monde ».