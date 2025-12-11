PSG : Ecoeuré, Luis Enrique le vire de l'équipe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, en Ligue des Champions, le PSG n'a pu faire mieux qu'un match nul face à l'Athletic Bilbao (0-0). Il faut dire que les joueurs de Luis Enrique sont tombés sur un très grand Unai Simon, impérial sur sa ligne. Après la rencontre, l'entraîneur du PSG n'a d'ailleurs pas manqué d'échanger avec ce dernier, révélant la teneur de leurs échanges.

L'Athletic Bilbao et le PSG n'auront donc pas réussi à se séparer ce mercredi soir. Sur la pelouse de San Mames, aucune des deux équipes n'a réussi à trouver la solution et cela s'est soldé sur un score nul et vierge (0-0). Les Basques ont d'ailleurs bien été aidés par un très bon Unai Simon, qui a multipié les arrêts sur sa ligne. De quoi donner lieu à une amusante discussion entre Luis Enrique et le gardien de Bilbao, son ancien joueur en sélection, après la rencontre.

« Tu ne reviendras plus dans l'équipe avec moi » « Ce que j'ai dit à Unai Simon ? Tu veux savoir ce que je lui ai dit ? "Tu ne reviendras plus dans l'équipe avec moi." Je suis vraiment content pour lui, c'est un gardien incontesté, le meilleur du championnat à mes yeux, sans aucun doute. Je suis très heureux pour lui, mais en même temps triste car je pense que nous méritions de gagner », a fait savoir Luis Enrique, rapporté par Marca.