Départ du PSG : Hakimi est remplacé, le verdict tombe !

Amadou Diawara

Victime d'une grosse entorse de la cheville gauche lors du duel face au Bayern, Achraf Hakimi est actuellement au Maroc pour finir sa rééducation. Privé de son latéral droit, Luis Enrique doit bricoler face à l'Athletic Bilbao ce mercredi soir. Et le coach du PSG aurait décidé de repositionner une nouvelle fois Warren Zaïre-Emery à la place d'Achraf Hakimi.

Le 4 novembre dernier, le PSG a reçu le Bayern au Parc des Princes. Malheureusement pour le club de la capitale, il a perdu à la fois la rencontre (2-1) et Achraf Hakimi.

PSG : Hakimi est au Maroc A la suite d'un violent tacle de Luis Diaz, Achraf Hakimi a été victime d'une grosse entorse de la cheville. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations va débuter le 21 décembre, le numéro 2 du PSG veut à tout prix être apte à disputer le match d'ouverture entre le Maroc et les Comores. Pour ce faire, Achraf Hakimi est actuellement dans son pays pour finir sa rééducation. Par conséquent, il ne sera pas de la partie contre l'Athletic ce mercredi soir.